Названо суточное количество сливочного масла

В день можно употреблять до 10 грамм сливочного масла, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до 10% от суточной калорийности – это около 22 граммов насыщенных жиров при рационе в 2000 ккал.

«Например, 10 граммов сливочного масла дают около 7-8 граммов насыщенных жиров, что не превышает лимит, но учитывая, что насыщенные жиры также поступают с мясом, молочными продуктами и другими жирами, их общее потребление может превысить рекомендуемую норму. Употребление 10 граммов сливочного масла ежедневно может быть частью сбалансированного рациона, если в остальном питание богато ненасыщенными жирами (например, из растительных масел, орехов и рыбы). При этом ежедневное употребление сливочного масла не является строгой рекомендацией», — рассказала врач.

Переизбыток насыщенных жиров может привести к ожирению, а также ряду патологий, например, атеросклерозу, инфаркту или инсульту и другим.

Подробнее о том, чем полезны различные виды масел, в каком из них содержится больше всего Омега-3 и когда от масла нужно отказаться совсем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа особенность поведения, которая может указывать на недостаток Омега-3.