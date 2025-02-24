Названы неочевидные причины развития рака простаты

Увеличение объема талии и злоупотребление насыщенными жирами повышает риск развития рака простаты и летального исхода этого заболевания. Об этом изданию Daily Mail рассказали уролог Крис Иден и терапевт Майк Кирби, президент Британского общества сексуальной медицины.

По словам экспертов, рак простаты с большей вероятностью развивается у мужчин в возрасте от 75 до 79 лет. Однако в последние десятилетия это онкологическое заболевание все чаще диагностируют у лиц моложе 50 лет.

Доктор Кирби отметил, что лишний вес (особенно в области талии) играет важную роль в повышении агрессивности рака простаты и увеличении риска летального исхода от него.

«Существуют разные теории о том, почему ожирение делает рак простаты более смертоносным. Согласно одной из них, избыток жировой ткани может вызывать хроническое воспаление, создавая среду, способствующую развитию раковых клеток», — рассказал эксперт.

По словам доктора Идена, на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака простаты, также оказывает влияние качество пищи. Врач уточнил, что избыточное потребление насыщенных жиров (жирного мяса, колбасных изделий, мороженого, сливочного масла) напрямую связано с высокой вероятностью возникновения рака простаты. Тем не менее, точные механизмы, лежащие в основе этой связи, пока не изучены.

Ранее был найден способ «вернуть» раковые клетки в нормальное состояние.