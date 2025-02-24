Ученые раскрыли, сколько подростки могут сидеть в смартфоне без вреда для психики

JAH: более трех часов экранного времени в день вызывает депрессию у подростков

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что подростки могут проводить в соцсетях или за видеоиграми не более трех часов в день без вреда для психики. При превышении этого показателя возникает риск стресса. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Adolescent Health (JAH).

Команда проанализировала данные 3675 молодых людей, фиксировавших свои занятия в дневниках в возрасте 14 лет. В 17 лет та же группа оценивала уровень стресса с помощью опросника.

Результаты показали, что подростки, которые проводят более 180 минут в день за развлечениями перед экраном, чаще сталкиваются с тревогой и депрессией к 17 годам.

Также выяснилось, что каждый дополнительный час в видеоиграх увеличивает риск стресса на 3%.

В то же время умеренное использование устройств для образовательных целей (60–119 минут в день) снижает уровень стресса.

Исследователи подчеркнули, что душевное здоровье молодых людей может пострадать от чрезмерного чтения. Подростки, проводившие за книгами более трех часов в день, также сообщали о повышенном стрессе. Это может быть связано с изоляцией или использованием электронных устройств для чтения.

Исследование подчеркивает, что не само использование экранов, а их контекст влияет на психическое здоровье подростков. Сбалансированный подход к досугу и учебе может помочь снизить риски стресса и улучшить качество жизни, отметили авторы открытия.

Ранее ученые выяснили, что каждый час перед экраном повышает риск развития близорукости у детей.