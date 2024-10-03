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Названы страны с самым большим числом близоруких детей

ВJО: Россия вошла в тройку стран с самым плохим зрением у детей

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Ученые из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена установили, что самыми высокими показателями близорукости среди молодежи и детей отличаются Япония, Южная Корея и Россия. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmologу (ВJО).

Научный коллектив провел систематический обзор и мета-анализ 276 медицинских исследований, в которых приняли участие почти 5,5 млн человек в возрасте от пяти до 19 лет. В обзор вошли научные работы, над которыми работали ученые из 50 стран мира.

Результаты показали, что доля детей и подростков с близорукостью за последние 33 года увеличилась с 24,32% до 35,81%. Самые высокие показатели близорукости среди несовершеннолетних были зарегистрированы в Японии (85,95%), Южной Корее (73,94%) и России (46,17%).

Хорошим зрением (миопию диагностировали менее, чем у 10% детей и подростков) могли похвастаться Бразилия, Монголия, Судан, Ирак, Иран, Австралия, Тайланд, Марокко и Чили.

Также исследователи обнаружили, что близорукость чаще встречалась среди подростков, а не среди детей. Кроме того, распространенность миопии выше у девочек и жителей городов.

Врачи связывают распространение близорукости с рядом факторов, в числе которых генетическая предрасположенность, перегрузка глаз на учебе и злоупотребление гаджетами. Особенно негативно на зрение влияет длительное использование смартфонов на близком расстоянии.

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