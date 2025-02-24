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Ароматические саше из воска бывают опасны для здоровья, узнали ученые

ESTL: ароматические продукты из воска выделяют вредные терпены
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ilona.shorokhova/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Пердью выяснили, что ароматические саше из расплавленного воска могут быть опасны для здоровья при вдыхании. Такие товары часто рекламируются как безвредная альтернатива традиционным ароматизированным свечам. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

Команда изучила 15 коммерческих восковых саше с запахами лимона, папайи, мандарина и мяты. В ходе экспериментов в модельном помещении оказалось, что при нагревании подобные продукты выделяют летучие органические соединения (ЛОС) класса терпенов. Эти вещества реагируют с озоном, образуя наночастицы размером от 1–100 нанометров.

«Эти частицы достаточно малы, чтобы проникать через дыхательные ткани и попадать в кровоток, что может быть опасно для здоровья», — пояснили авторы исследования.

Уровни наночастиц, выделяемых восковыми саше, оказались сопоставимы с теми, что образуются при горении традиционных свечей или использовании газовых плит. При этом воск без запаха не выделял терпенов и не способствовал образованию наночастиц, что указывает на ключевую роль ароматических добавок.

Предыдущие исследования связывают воздействие наночастиц в воздухе помещений с такими проблемами, как снижение когнитивных функций и увеличение риска развития астмы у детей. Хотя текущий эксперимент не оценивал токсичность частиц, он подчеркнул необходимость дальнейших изысканий в этой области.

Ранее ученые раскрыли неожиданную опасность ароматических свечей.

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