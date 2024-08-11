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Ученые уточнили критерии, по которым мужчины и женщины выбирают себе пару

EBS: мужчины предпочитают красивых женщин, а женщины — умных мужчин с достатком

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Sergey Bogdanov/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Норвежской школы менеджмента BI изучили ключевые черты, влияющие на выбор романтического партнера. Оказалось, что мужчины и женщины руководствуются разными принципами при решении этой задачи. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Behavioral Sciences (EBS).

В эксперименте задействовали 145 женщин и 143 мужчины из разных стран в возрасте от 19 до 69 лет.

Исследователи использовали метод опроса, в котором участников просили оценить 21 качество потенциального долгосрочного романтического партнера по шкале от нуля (совсем нежелательно) до 10 (крайне желательно). Эти качества включали факторы, связанные с физической привлекательностью, личностью, социально-экономическим статусом и ценностями.
Добровольцы также прошли тесты на оценку личностных качеств, таких как добросовестность, склонность к риску и других.

Результаты в значительной степени подтвердили то, что эволюционная психология давно предполагала: у мужчин и женщин разные приоритеты при выборе партнера.

Мужчины оценивают физическую привлекательность, здоровье и сексуальную привлекательность значительно выше, чем женщины. Эти черты часто связаны с фертильностью и репродуктивной ценностью, что согласуется с идеей, что мужчины эволюционно склонны искать признаки фертильности в своих партнершах.

Женщины придавали большее значение таким чертам, как интеллект, эмоциональная стабильность, добросовестность и потенциальный доход — качествам, которые предполагают способность партнера обеспечивать и заботиться о семье.

«Мы воспроизвели общепризнанные результаты о половых различиях, но дополнительно рассмотрели личностные и другие индивидуальные различия, связанные с выбором партнера», — отметили авторы работы.

Помимо половых различий, исследование также подчеркнуло важность черт личности в формировании предпочтений в отношении партнера. Например, участники, набравшие высокие баллы по добросовестности, с большей вероятностью ценили эту же черту в партнере.

Аналогично, те, кто был любопытен и открыт, как правило, искали партнеров, которые также были бы изобретательны и любознательны. Это говорит о том, что люди не просто ищут партнеров, которые дополняют их слабости, но и тянутся к тем, кто разделяет их сильные стороны и качества.

Ранее ученые назвали главные ошибки мужчин и женщин на первых свиданиях.

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