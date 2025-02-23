Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цветущая саванна: климат Аравии 400 лет назад радикально отличался от нынешнего

SciAdv: в XVII веке на Аравийском полуострове шли сильные ливни и жили львы
close
Из личного архива Алины И.

Американские ученые из Университета Майами раскрыли неожиданные климатические изменения на Аравийском полуострове за последние несколько веков. Оказалось, что всего 400 лет назад Аравия была значительно влажнее и была населена различными животными. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда извлекла керны осадочных пород из глубоководного бассейна в заливе Акаба (Красное море) с помощью дистанционно управляемого аппарата. Анализ показал, что около 200 лет назад осадков выпадало вдвое больше, чем сейчас, а 400 лет назад — в пять раз больше осадков, что указывает на ливни экстремальной силы.

В это время Аравийский полуостров напоминал цветущую саванну, где бродили волки, леопарды и даже львы.

«Это ключевая запись для заполнения истории климата Ближнего Востока. Она говорит нам, что климат, как средний, так и экстремальный, может резко меняться в этом регионе, и предположение о долгосрочной стабильности климата в будущем развитии не является хорошим», — отметила профессор кафедры атмосферных наук в Школе Розенстила Университета Майами Эми Клемент.

Изменчивость осадков позднего голоцена подчеркивает необходимость лучшей готовности к внезапным наводнениям и засухам и понимания будущих гидроклиматических тенденций по мере быстрой урбанизации Ближнего Востока, добавили исследователи.

Ранее археологи обнаружили древний город в одном из оазисов Саудовской Аравии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами