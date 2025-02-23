Цветущая саванна: климат Аравии 400 лет назад радикально отличался от нынешнего

Американские ученые из Университета Майами раскрыли неожиданные климатические изменения на Аравийском полуострове за последние несколько веков. Оказалось, что всего 400 лет назад Аравия была значительно влажнее и была населена различными животными. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда извлекла керны осадочных пород из глубоководного бассейна в заливе Акаба (Красное море) с помощью дистанционно управляемого аппарата. Анализ показал, что около 200 лет назад осадков выпадало вдвое больше, чем сейчас, а 400 лет назад — в пять раз больше осадков, что указывает на ливни экстремальной силы.

В это время Аравийский полуостров напоминал цветущую саванну, где бродили волки, леопарды и даже львы.

«Это ключевая запись для заполнения истории климата Ближнего Востока. Она говорит нам, что климат, как средний, так и экстремальный, может резко меняться в этом регионе, и предположение о долгосрочной стабильности климата в будущем развитии не является хорошим», — отметила профессор кафедры атмосферных наук в Школе Розенстила Университета Майами Эми Клемент.

Изменчивость осадков позднего голоцена подчеркивает необходимость лучшей готовности к внезапным наводнениям и засухам и понимания будущих гидроклиматических тенденций по мере быстрой урбанизации Ближнего Востока, добавили исследователи.

Ранее археологи обнаружили древний город в одном из оазисов Саудовской Аравии.