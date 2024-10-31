Ученые обнаружили древний город в одном из оазисов Саудовской Аравии

Группа французских археологов из Национального центра научных исследований обнаружила небольшой город под названием аль-Натах возрастом 4400 лет в оазисе Хайбар на западе Саудовской Аравии. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Ученые раскопали центральный район и жилой квартал, окруженные защитными валами. В жилой зоне оказалось большое количество керамики и шлифовальных камней, а также остатки по меньшей мере 50 жилищ, которые могли быть сделаны из глины.

В центре аль-Натаха находились два здания, которые могли использоваться как административные помещения. Западнее этого места был найден некрополь. В сохранились высокие круглые гробницы, похожие на ступенчатые башни.

Город в оазисе Хайбар забросили между 1500 и 1300 годами до нашей эры по неизвестной причине.

По словам ученых, находка говорит о том, что урбанизация на Аравийском полуострове шла медленнее. В ту эпоху в Месопотамии, Египте и восточном Средиземноморье уже процветали более крупные города, тогда как население аль-Натаха составляло не более 500 человек.

Ранее археологи выяснили, что первые крупные города человечества приходили в упадок из-за вспышек болезней, передававшихся от животных людям.