Ученые выяснили, зачем гавайские мухи «подслушивают» сверчков»

Ученые из Колледжа Святого Олафа и Денверского университета обнаружили, что на Гавайях паразитические мухи Ormia ochracea научились лучше различать песни сверчков, чтобы обнаруживать их и откладывать личинки. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В предыдущих исследованиях ученые обнаружили, что некоторые самцы тихоокеанских полевых сверчков «сочиняют» новые песни посредством мутаций крыльев. Это помогает им общаться и оставаться незамеченными для переносчиков личинок самок паразитических мух. В ответ на это последние улучшили свою способность обнаруживать местонахождение самцов сверчков для инкубации и развития личинок. При этом популяция самцов сверчков, которые не сумели «подхватить» новые песни, начала сокращаться.

«Важно понять, как развиваются сенсорные системы подслушивающих, потому что это открывает интересные способы адаптации животных для выживания и процветания. Мухи, которые подслушивают песни сверчков, показывают, как некоторые виды развивают невероятные способности обнаруживать звуки или сигналы, которые им не предназначены», — объяснил один из авторов исследования Норман Ли.

Команда ученых собрала мух Ormia ochracea с Гавайев и Флориды в качестве контрольной популяции для эксперимента. Результаты подтвердили, что гавайские мухи действительно развили более чувствительную слуховую систему, что позволяет им лучше отслеживать сверчков. Также паразитические мухи на Гавайях предпочитали более громкие типичные трели сверчков, однако они все еще могли обнаруживать менее интенсивные мурлыкающие и дребезжащие мелодии.

Ученые рекомендуют продолжить исследования, чтобы понять, эволюционировали ли слуховые системы самок сверчков, чтобы лучше распознавать новые песни самцов.

Ранее ученые выяснили, что мухам нравится кататься на каруселях.