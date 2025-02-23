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Названа диета, способная бороться с воспалительным заболеванием кожи

BJN: частичный отказ от соли и сахара облегчает симптомы псориаза
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Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что для снижения частоты возникновения воспалительных реакций при псориазе нужно ограничить потребление сахара и соли. Также улучшить состояние кожи помогают растительная пища, нежирное мясо и молочные продукты. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Nutrition (BJN).

В исследовании приняли участие 257 человек с диагностированным псориазом. На первом этапе рацион испытуемых проанализировали в соответствии с различными показателями, такими как соответствие средиземноморской диете, диете DASH (для контроля высокого кровяного давления), а также индексу здоровой растительной диеты. Оценка тяжести псориаза проводилась с использованием стандартизированного вопросника.

Согласно результатам, потребление фруктов, овощей, цельного зерна, нежирных молочных продуктов и постного мяса коррелировало с более редким проявлением тяжелых формам псориаза, как и ограничение соли и сахара в рационе. В свою очередь, те, кто придерживался диеты с большим количеством красного и переработанного мяса, сообщали о более выраженных симптомах болезни.

Руководительница исследования, Сильвия Занеско, подчеркнула важность правильного питания в лечении псориаза, учитывая его значительное воздействие на физическую и эмоциональную сферы жизни пациентов. Она отметила, что обновление диетических рекомендаций в клинической практике может существенно улучшить состояние больных.

Ученые также подчеркнули, что полезный эффект здоровой диеты может быть обусловлен способностью фруктов, овощей, круп, мяса птицы и молочных продуктов снижать воспаление в организме.

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