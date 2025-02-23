В Техасе нашли «мохнатого дьявола» — новый вид растений с противораковыми свойствами

PhytoKeys: в нацпарке США впервые за полвека открыли новые род и вид флоры

В США сотрудница национального парка Биг-Бенд на юго-западе штата Техас случайно открыла новый и вид и род растений. Находку прозвали «мохнатым дьяволом» из-за необычного внешнего вида. Исследование опубликовано в научном журнале PhytoKeys.

Во время прогулки по пустыне Чиуауа американка Дебра Мэнли наткнулась на необычное растение, с пушистыми стеблями и ярко-красными листьями, напоминающими рога. Она сделала фото и загрузила снимок на платформу iNaturalist, где его увидели ученые Калифорнийской академии наук.

Специалисты осмотрели цветок и присвоили ему научное имя Ovicula biradiata в честь толсторогих баранов, обитающих в парке в Биг-Бенд. Оно относится к семейству подсолнечниковых, хотя выглядит совершенно иначе.

Ученые обнаружили в «мохнатом дьяволе» железы, которые могут содержать соединения с противораковыми и противовоспалительными свойствами.

«Мохнатый дьявол» растет в условиях сильной засухи, которая усугубляется изменением климата. Команда классифицировала его как вид, находящийся под высокой угрозой исчезновения.

Исследователи отметили, что это первый новый род растений, обнаруженный в национальных парках США за последние полвека.

Ранее в Байкале нашли новый вид водорослей, которых больше нет нигде на Земле.