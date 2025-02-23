Ученые раскрыли, как именно вирус Зика инфицирует плод в утробе

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлор и Университета штата Пенсильвания обнаружили механизм, позволяющий вирусу Зика скрытно распространяться через плаценту и вызывать тяжелые последствия для плода. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Вирус Зика передается через укусы комаров и может вызывать серьезные осложнения у беременных женщин, включая неврологические расстройства у плода, аномалии развития и даже потери ребенка.

Плацента служит защитным барьером для плода, но вирус Зика научился обходить эту защиту. Ученые выяснили, что вирус использует туннельные нанотрубки — крошечные каналы, которые соединяют инфицированные клетки с соседними.

Ученые выяснили, что белок вируса Зика под названием NS1 запускает формирование этих тоннелей. Патоген перемещается по проходам, избегая обнаружения иммунной системой. По этим путям также передаются митихондрии, обеспечивающие вирусные частицы энергией.

Открытие механизма туннелирования объясняет, как вирус Зика избегает иммунного ответа и достигает плода. Это также может помочь в разработке новых методов лечения, направленных на блокировку этого процесса.

Ранее ученые узнали, как вирус Зика вызывает необратимое поражение мозга у младенцев.