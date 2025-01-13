Раскрыта причина необратимого повреждения мозга младенцев вирусом Зика

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, каким образом переносимый комарами вирус Зика провоцирует микроцефалию — аномальное развитие мозга, которое приводит к уменьшению головы младенца. Исследование опубликовано в научном журнале mBio.

Оказалось, что патоген может перехватывать белок под названием ANKLE2, который жизненно важен для развития мозга ребенка в утробе матери. Вирус использует этот белок для собственного воспроизводства.

Команда отметила, что вирус Зика отличается от большинства других родственных возбудителей болезней способностью проникать через плаценту, что может привести к катастрофическим последствиям для плода.

Исследователи установили, что вирус обладает особым белком NS4A, который взаимодействует с ANKLE2 в клетках организма. NS4A образует карманы из эндоплазматического ретикулума. Эти полости действуют как вирусные фабрики, собирая все новые и новые копии вируса из доступных компонентов.

По словам ученых, клетки организма обладают хорошей защитой от вирусов, однако вирус Зика научился обходить эти механизмы. Специалисты нашли способ отключить белок NS4A, что повысило сопротивляемость организма вирусной инфекции.

Команда отметила, что их открытие способствует борьбе с вирусом Зика и родственными ему патогенами, включая возбудители лихорадки денге и желтой лихорадки.

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