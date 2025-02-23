Ученые раскрыли, зачем в Испании железного века забивали гвозди в отрубленные головы

Испанские ученые из Барселонского автономного университета изучили погребальную практику древних иберийских общин — забивание гвоздей в отрубленные головы. Этот ритуал был распространен на северо-востоке Пиренейского полуострова в железном веке (I тысячелетии до н.э.). Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Команда проанализировала семь черепов мужчин, найденных в двух древних поселениях: Пуч-Кастеллар (Санта-Колома-де-Граменет) и Ульястрет (Жирона). В черепа забили длинные гвозди, что указывает на их публичную демонстрацию.

С помощью изотопного анализа стронция и кислорода в зубной эмали специалисты выяснили происхождение этих людей.

Традиционно считалось, что отрубленные головы были военными трофеями, но исследование показало, что их значение варьировалось в зависимости от общины.

В Пуч-Кастельяре черепа чужаков, вероятно, использовались для демонстрации силы и подавления.

В Ульястрете местные черепа могли принадлежать почитаемым личностям, а чужеземные — быть трофеями.

«Это не был случайный выбор. Ритуал отражал социальные и культурные различия между общинами», — объяснил ведущий автор исследования Рубен де ла Фуэнте-Сеоане.

Исследование подчеркивает сложность иберийского общества железного века, где ритуалы отрубания голов служили разным целям — от устрашения до почитания. Ученые планируют продолжить изучение других археологических памятников, чтобы глубже понять социальные структуры и взаимодействия древних общин.

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