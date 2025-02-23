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Ученые раскрыли, кем могли быть первые мореплаватели в истории человечества

JAS: древние мореходы Филиппин строили сложные лодки еще 40000 лет назад
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Carole Cheval - Art'chéograph, Xhauflair & Averion

Филиппинские ученые из Университета Атенео де Манила пришли к выводу, что древние народы островов Юго-Восточной Азии (ЮВА) умели создавать сложно устроенные лодки и освоить мореплавание около 40 тыс. лет назад — задолго до известных мореходов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

Археологические раскопки на Филиппинах, в Индонезии и Тиморе-Лешти предоставили убедительные доказательства того, что древние моряки в регионе обладали высоким уровнем технологического развития.

Микроскопический анализ каменных инструментов каменного века выявил следы обработки растений, включая изготовление веревок и сетей, необходимых для строительства лодок и рыболовства.

Кроме того, остатки глубоководных рыб, включая кости тунца и акул наряду с рыболовными снастями указывают на развитые навыки мореходства и добычи рыбы в открытом море.

«Останки крупных хищных рыб и рыболовные орудия свидетельствуют, что древние мореплаватели обладали знаниями о сезонности и миграции рыб, а также умели изготавливать прочные веревки и лески», — отметили исследователи.

Открытие меняет представление об истории освоения морских технологий человечеством. Традиционно считалось, что технический прогресс в эпоху палеолита был сосредоточен в Европе и Африке. Однако новые данные показывают, что древние народы ЮВА могли строить сложные лодки из органических материалов, скрепленных веревками, и успешно преодолевать огромные расстояния по морю.

Ранее ученые нашли древнейшее в мире изображение рыбалки.

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