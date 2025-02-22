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Ученые создали «плащ-невидимку» для частиц в магнитном поле

NatComms: разработана технология маскировки частиц для определенных волн
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Nature Communications (2025)

Немецкие ученые из Университета Байройта совершили прорывное открытие, позволяющее делать объекты «невидимыми» для потока частиц в магнитном поле. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты использовали магнитное поле с шахматным узором, чтобы управлять движением парамагнитных коллоидов — крошечных частиц, которые становятся магнитными только в присутствии внешнего магнитного поля.

С помощью точно рассчитанных изменений магнитного поля исследователи создали области, которые остаются нетронутыми потоком частиц, делая их «невидимыми».

До сих пор подобная маскировка изучалась только с помощью волн, таких как световые или звуковые колебания. Она заключается в направлении волн вокруг объекта или препятствия, подобно тому, как вода в реке течет вокруг камня.

«Мы показали, что частицы огибают препятствие, но при этом достигают цели одновременно с частицами, движущимися без препятствий. Это работает независимо от размера препятствия, если его форма выбрана правильно», — объяснила соавтор исследования Анна Росси.

Новый метод может найти применение в миниатюрных химических лабораториях, известных как «лаборатория на чипе». Он позволит транспортировать активные вещества целенаправленно, избегая нежелательных химических реакций.

«Маскировка потоков частиц открывает новые возможности для контроля над процессами в микроскопических системах, что особенно важно для химии и биотехнологий», — отметил руководитель исследования Томас Фишер.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы адаптировать метод для практического использования в различных научных и промышленных областях.

Ранее в Японии научились делать объекты невидимыми для эхолокации.

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