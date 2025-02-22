Глобальное потепление грозит смертельной жарой миллионам людей

Если температура на Земле повысится на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, миллионы людей окажутся в зонах, где выживание под открытым небом станет невозможным. К таким выводам пришли климатологи под руководством Тома Мэттьюса из Королевского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале Nature Reviews Earth and Environment (NREE).

Уже сейчас глобальная температура выросла на 1,5°C. Однако даже «контролируемое» потепление до 2°C, заложенное в Парижском соглашении, может сделать треть суши слишком жаркой для нормальной жизни. В первую очередь это затронет пожилых людей старше 60 лет, для которых опасная зона увеличится с 21 до 35% поверхности суши.

Но ситуация может стать намного хуже. Если температура вырастет на 4°C, около 40% суши окажется в зоне так называемого «некомпенсируемого тепла» — когда организм уже не может охлаждаться даже в тени и при ветре. Это означает, что длительное пребывание на улице без кондиционированного укрытия приведет к перегреву и тепловому удару.

Наибольшему риску подвергнутся регионы, которые уже сегодня страдают от экстремальной жары. Среди них: Персидский залив и Аравийский полуостров, Индо-Гангская равнина, Южные районы США и Мексики. В этих зонах уже фиксируются температуры, превышающие физиологический предел для молодых и здоровых людей. Но при дальнейшем потеплении жара станет смертельно опасной даже в тени, с хорошей вентиляцией и при наличии воды.

Ученые подчеркивают, что единственный способ избежать самых страшных последствий — это ограничить глобальное потепление. Для этого необходимо срочно снижать выбросы углекислого газа, переходя на возобновляемые источники энергии, сохранять экосистемы, поглощающие углерод (леса, болота, океаны) и готовиться к жизни в новом климате, создавая инфраструктуру для защиты людей от жары.

«Чем сильнее мы разогреем планету, тем меньше мест останется пригодными для жизни», — предупредил Том Мэттьюс.

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