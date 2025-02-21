Ученые нашли способ понять мысли животных

Международная команда ученых предложила новый метод изучения сознания животных, который может пролить свет на сходства и различия между живыми существами. Исследователи разработали так называемый «метод маркеров». Суть подхода заключается в том, чтобы выявлять поведенческие и анатомические особенности, связанные с осознанной деятельностью у человека, и искать их аналоги у животных. Работа опубликована в журнале Science.

По мнению авторов работы, если у человека определенное поведение связано с сознательной обработкой информации, то его наличие у животных может служить доказательством их способности к осознанию. Такой подход открывает новые возможности для изучения природы сознания и, в перспективе, может улучшить понимание человеческого разума.

Новое исследование появилось уже после публикации в 2024 году «Нью-Йоркской декларации о сознании животных», которая подтвердила научную обоснованность существования сознания у всех позвоночных и многих беспозвоночных. Этот документ уже подписали более 500 ученых по всему миру.

Несмотря на значительный прогресс в этой области, авторы работы признают, что доказать наличие сознания у животных исключительно на основе отдельных маркеров пока невозможно. Они отмечают, что даже сложные языковые модели могут имитировать осознанную речь, но это не делает их обладателями сознания. Поэтому ученые призывают к дальнейшим экспериментам, направленным на изучение различных аспектов сознательной деятельности, а также к разработке новых, менее инвазивных методов анализа.

По их словам, на данный момент можно лишь предполагать, что сознание присуще многим животным, но будущие исследования могут привести к более уверенным выводам.

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