Ученые выяснили, как животные влияют на нашу планету

Gemma Harvey/Queen Mary University of London

Ученые из Лондонского университета королевы Марии под руководством профессора Геммы Харви выяснили, что животные не просто обитают в природной среде, но и активно изменяют ее. Специалисты выявили 603 вида, которые формируют рельеф Земли — от термитов, строящих гигантские холмы, до бегемотов, создающих дренажные системы, и бобров, превращающих реки в заболоченные угодья. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Работа исследователей впервые в глобальном масштабе оценила влияние животных на геоморфологические процессы. Оказалось, животные ежегодно вносят в изменение ландшафта минимум 76 тысяч гигаджоулей энергии — это эквивалент сотен тысяч экстремальных наводнений. Ученые полагают, что эта оценка занижена, так как исследования в богатых биоразнообразием регионах, таких как тропики, пока недостаточны.

Помимо известных примеров, таких как бобры и лососи, ученые выявили сотни других «инженеров» природы — от насекомых и рыб до птиц и млекопитающих. В Бразилии термиты создают огромные системы холмов, занимающие тысячи квадратных километров. Лососи во время нереста перемещают столько же осадочных пород, сколько реки во время сезонных паводков. Даже муравьи, перемещая мельчайшие частицы почвы, меняют структуру грунта и дренажные свойства ландшафта.

По словам профессора Харви, исследование доказывает, что влияние животных на формирование природных ландшафтов намного значительнее, чем считалось ранее. Однако из-за сокращения биоразнообразия эти процессы могут исчезнуть, прежде чем их влияние будет полностью изучено.

Около 30% выявленных видов редкие или находятся под угрозой исчезновения. Их утрата может привести к значительным изменениям в экосистемах. Ученые считают, что программы по восстановлению природы, такие как возвращение бобров в дикие реки, способны частично компенсировать эти потери и помочь в борьбе с наводнениями.

