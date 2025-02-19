Некогда безжизненное скопление галактик вновь обрело способность рождать звезды

Международная команда астрономов сделала удивительное открытие в кластере Феникса — одном из самых массивных известных скоплений галактик. В отличие от других старых галактик, которые прекратили процесс звездного образования, центральная галактика этого кластера продолжает интенсивно создавать звезды, что противоречит общепринятым теориям. Работа опубликована в журнале Nature.

Кластер Феникса — один из самых массивных известных кластеров галактик, в котором астрономы уже выявили 42 объекта, хотя их число может достигать тысячи. Несмотря на свой возраст и размер, Кластер Феникса продолжает активное звездное образование, что противоречит общим представлениям о старых галактиках.

Обычно старение галактик связано с исчерпанием холодного газа, необходимого для формирования звезд. В то время как горячий газ препятствует образованию протозвезд, старые галактики и кластеры, как правило, лишены этого ресурса, и звездное образование в них прекращается. Эти галактики называют «погашенными», и они образуют так называемую «красную последовательность».

Однако центральная галактика кластера Феникса, находящаяся на расстоянии 5,8 миллиарда световых лет, продолжает интенсивно создавать звезды, несмотря на свой возраст. Это открытие противоречит ожиданиям астрономов, ведь в таких галактиках обычно наблюдается низкий уровень звездного образования и отсутствие холодного газа.

Для изучения этой аномалии ученые использовали космический телескоп Джеймс Уэбб. Предыдущие наблюдения с других телескопов показали аномально яркое ядро, свидетельствующее об интенсивном формировании звезд. Это открытие побудило астрономов продолжить исследования.

Результаты показали, что в кластере Феникса существует холодный газ, который имеет ключевое значение для образования звезд. Спектральные данные, полученные с помощью телескопа, позволили ученым получить карту газа с температурами от 100 тысяч до миллиона градусов. Этот газ, идентифицированный по излучению неона, оказался связан с областями активного звездного образования.

Ученые предполагают, что Феникс представляет собой уникальную возможность для изучения этого процесса, так как такие эпизоды охлаждения газа крайне редки и трудно фиксируемы. Кластер может стать ключом к пониманию формирования самых массивных галактик во Вселенной.

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