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Ученые рассказали, какое питание повышает тревожность

NutNeuroscience: недостаток антиоксидантов в питании повышает тревожность
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Международная группа ученых выяснила, что у взрослых с тяжелым генерализованным тревожным расстройством (ГТР) в Ливане был низкий уровень ежедневного потребления антиоксидантов. В ходе эксперимента длительностью шесть недель участники, получавшие добавки антиоксидантов, продемонстрировали значительное снижение симптомов тревожности. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience (NutNeuroscience).

Генерализованное тревожное расстройство характеризуется хроническими и необоснованными переживаниями по поводу различных аспектов жизни, что сопровождается физическими симптомами, такими как усталость, напряжение мышц и трудности с концентрацией. Одним из факторов, влияющих на развитие таких расстройств, ученые называют окислительный стресс, который может быть нейтрализован с помощью антиоксидантов.

В рамках исследования 155 здоровых участников оценили уровень потребления антиоксидантов в их диете и уровень тревожности с помощью шкалы GAD-7. Второй этап эксперимента включал 40 участников с ГТР, которые в течение шести недель ежедневно принимали антиоксидантный напиток. Результаты показали, что употребление антиоксидантов способствовало снижению симптомов тревожности у участников.

Исследователи пришли к выводу, что повышенное потребление антиоксидантов может оказать защитное воздействие при генерализованном тревожном расстройстве, открывая перспективы для применения таких добавок в терапевтических целях.

Ранее был назван простой способ улучшить память.

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