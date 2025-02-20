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Крылья бабочки помогли ученым визуализировать рак

AdvMat: крылья бабочки Морфо помогли определить стадию развития рака
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Terii/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новый метод диагностики рака, нейродегенеративных расстройств и болезней сердца. Он основан на оценке степени фиброза с помощью крыльев бабочки Морфо. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials (AdvMat).

Фиброз — это накопление волокнистой ткани, которое является характерным признаком многих заболеваний, включая онкологические. Традиционные методы оценки фиброза, такие как окрашивание тканей, могут не отличаться точностью и требовать наличия дорогостоящего оборудования.

Для улучшения точности диагностики исследователи предложили использовать крыло бабочки Морфо, которое значительно усиливает сигналы от коллагеновых волокон при воздействии поляризованного света. Ученые объяснили, что фиброз — это преобладание синтеза белка коллагена над его распадом. В онкологии оценка степени фиброза в образце биопсии может помочь определить, на какой стадии находится рак.

Важную роль в этом процессе играет математическая модель, основанная на исчислении Джонса — методе анализа поляризованного света. Модель позволяет преобразовать полученные сигналы в количественные показатели плотности и организованности коллагеновых волокон в биопсии, что дает точную информацию о степени фиброза.

Хотя исследование было сосредоточено на раке молочной железы, ученые уверены, что данный метод можно применять и для диагностики других фиброзных заболеваний.

Ранее был раскрыт секрет устойчивости распространенного рака кожи.

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