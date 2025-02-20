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МКС ненадолго отдалится от Земли ради стыковки корабля «Союз»

«Роскосмос»: орбита МКС поднимется на 3,4 км перед пересменкой кораблей «Союз»
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NASA

Орбита Международной космической станции (МКС) поднимется на 3,4 км перед пересменкой кораблей «Союз». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземления «Союза МС-26», намеченных в апреле 2025 года», — сообщили в «Роскосмосе».

Маневр, который предусматривает подъем орбиты МКС на 3,4 км, был выполнен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-28». Сейчас орбита космической станции составляет 419 км над поверхностью Земли.

Также Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что британский хирург и бывший параолимпиец Джон Макфолл сможет стать первым в истории «параастронавтом», приняв участие в длительной миссии на борту Международной космической станции (МКС).

Макфолл, который потерял ногу в 19 лет после аварии на мотоцикле, своим примером доказал, что физические ограничения не являются препятствием для достижения амбициозных целей.

Ранее ученые выяснили, что долгое пребывание в невесомости ухудшает зрение исследователей космоса.

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