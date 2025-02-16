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Астронавт без ноги впервые в истории сможет отправиться на МКС

ЕКА одобрило участие в космической миссии человека с ограниченными возможностями
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Michael Evers/dpa/Global Look Press

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что британский хирург и бывший параолимпиец Джон Макфолл сможет стать первым в истории «параастронавтом», приняв участие в длительной миссии на борту Международной космической станции (МКС). Макфолл потерял ногу в результате аварии. О решении сообщается на официальном сайте ЕКА.

В ЕКА провели оценку возможности включения человека с протезом в состав экипажа космической миссии. По словам директора ЕКА по пилотируемым и роботизированным исследованиям Даниэля Нойеншвандера, Макфолл теперь является полноправным астронавтом и ждет назначения на миссию, как и другие кандидаты.

Дата полета пока не определена, но следующий этап подготовки будет включать разработку специального оборудования, включая протезы, чтобы помочь Макфоллу справляться с дополнительными трудностями в условиях невесомости. Сам Джон Макфолл отметил, что технологии, созданные для его миссии, могут принести пользу и другим пользователям протезов.

Макфолл, который потерял ногу в 19 лет после аварии на мотоцикле, своим примером доказал того, что физические ограничения не являются препятствием для достижения амбициозных целей. Его миссия станет важным шагом в расширении возможностей для людей с физическими ограничениями в космической отрасли.

Ранее ученые выяснили, что долгое пребывание в невесомости ухудшает зрение исследователей космоса.

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