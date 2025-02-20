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В Испании нашли таинственное захоронение в руинах медного века

Live Science: останки римлянина обнаружили в 5000-летней испанской крепости
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Acciona/Tera S.L.

В Испании археологи нашли загадочное захоронение в руинах древней крепости Кортихо Лобато, расположенной недалеко от города Альмендралехо на юго-западе страны. Специалисты извлекли останки римского солдата из сооружения, заброшенного за 2500 лет до появления первых римлян в регионе. Об открытии сообщает портал Live Science со ссылкой на исследователей.

По словам исследователей, Кортихо Лобато построили в медном веке (3200–2200 гг. до н.э.). Свидетельства обширных повреждений от пожара на стенах и во рвах указывают на то, что крепость была разграблена в результате яростного нападения и заброшена около 2450 г. до н. э. — хотя археологи не могут сказать, кто ее разрушил или кто ее защищал. Римляне пришли на эти земли в 218 году до н.э.

Ученые пришли к выводу, что скелет принадлежал мужчине в возрасте 25–35 лет. Рядом с ним лежал пугио — стандартный кинжал римской армии.

Археологи выдвинули несколько версий появления этого захоронения. Согласно одной из них, мужчина был дезертиром, скрывавшимся в руинах. Там он мог стать жертвой нападения, болезни или несчастного случая. Другая теория предполагает, что останки принадлежали участнику некоего ритуала.

Однако эти догадки не имеют серьезных доказательств, поскольку ученые не нашли других следов римлян в Кортихо Лобато.

Сама крепость представляет собой сооружение диаметром 77 метров, окруженное четырьмя рвами и двумя стенами. Внешняя стена толщиной два метра укреплена 10 бастионами.

Узкие ворота позволяли пройти только одному человеку за раз, что делало укрепление труднодоступным для врагов, отметили специалисты.

Ранее ученые нашли космический металл в артефактах из древней Польши.

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