В Японии повысили эффективность РНК-вакцин в 200 раз

Молекулярные биологи из Университета Нагойи повысили эффективность РНК-вакцин в 200 раз, встроив в них модифицированные версии молекул псевдоуридина и гуанозина — двух «букв» генетического кода. Об этом сообщается на сайте Nagoya University (NUni).

Как отметил ведущий автор исследования, профессор Хироси Абе, эта технология имеет революционный потенциал в области РНК-медицины. Линейные молекулы РНК, используемые в вакцинах, довольно нестабильны, что требует их повторного введения в организм для производства необходимых белков. Новый подход решает эту проблему и открывает возможности для лечения таких заболеваний, как мышечная дистрофия Дюшенна.

За последние годы молекулы матричной РНК, которые стимулируют выработку белков или антигенов, стали основой вакцин против инфекционных заболеваний и рака. Однако у таких вакцин выявлены побочные эффекты, включая воспалительные реакции и нестабильность молекул.

Попытки закольцевать эти молекулы снижали их эффективность, но японские ученые нашли способ повысить ее в 200 раз. Для этого в кольцевую РНК они интегрировали модифицированные псевдоуридин и гуанозин — два нуклеотида, являющихся «строительными блоками» РНК. Псевдоуридин помогает стабилизировать молекулу, а гуанозин улучшает взаимодействие с рибосомами, клеточными «фабриками» белков, что способствует более эффективному считыванию РНК и выработке белков.

Технология была протестирована в экспериментах на клеточных культурах и лабораторных мышах. Результаты показали, что кольцевые РНК-молекулы успешно проникают в клетки, вызывая меньше побочных эффектов и действуя дольше, чем линейные аналоги.

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