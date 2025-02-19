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Ученые определили диету человека по «обрывкам» ДНК

ISB: обрывки ДНК могут рассказать о диете человека
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Shutterstock

Молекулярные биологи из Института системной биологии США (ISB) создали новый метод получения информации о питании человека с помощью анализа обрывков ДНК, обнаруженных в его метагеноме. Это открытие значительно упрощает процесс исследования питания, заменяя традиционные методы, такие как анкетирование. Об этом сообщается на портале Institute for Systems Biology (ISB).

Исследователи использовали гигантскую базу данных, которая связывает более 400 видов пищи с изменениями в метагеноме, связанными с употреблением этих продуктов.

Метагеном представляет собой набор всех обрывков ДНК, полученных из пищи, бактерий или клеток человека, которые попадают в его кишечник. Ученые предположили, что изменения в структуре метагенома, вызванные употреблением определенных продуктов, могут быть уникальными и позволят точно определить, что ел человек.

Для реализации своей идеи специалисты проанализировали базу данных, содержащую более 300 миллиардов «букв» ДНК-нуклеотидов, используя методы биоинформатики. Это позволило создать алгоритм, который с высокой точностью определяет, какие продукты и блюда недавно употреблял человек, основываясь на составе его метагенома.

Успешные испытания метода были проведены на образцах метагенома, полученных от 60 младенцев и 350 взрослых из США. Ученые надеются, что новый подход упростит сбор данных о диете в различных исследованиях и клинических испытаниях. Кроме того, метод позволит выявлять присутствие в пище неизвестных добавок, чьи ДНК-следы могут сохраняться в готовых продуктах.

Ранее была названа диета, повышающая риск диабета у подростков.

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