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Ученые узнали, почему некоторым людям не помогают препараты для отказа от курения

NTR: эффективность блокаторов тяги к никотину зависит от генов человека
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Depositphotos

Британские ученые из Университета Лестера выяснили, что эффективность распространенного препарата для отказа от курения варениклина может зависеть от генов человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nicotine and Tobacco Research (NTR).

Варениклин широко признан одним из наиболее эффективных средств, помогающих людям бросить курить. Он воздействует на определенные рецепторы в мозге, блокируя положительные эффекты курения и уменьшая тягу к курению. Однако вещество не действует на некоторых людей.

Команда разработала метод использования электронных медицинских карт для выявления людей, успешно бросивших курить с помощью варениклина, и тех, кому это не удалось.

Исследование выявило отдельные генетические варианты (небольшие различия в последовательности ДНК), связанные с прекращением курения с помощью варениклина. Обнаруженные варианты подчеркивают участие генов в регуляции активности генов и в функционировании волосовидных расширений клеток, называемых ресничками.

Исследовательская группа подчеркнула важность продолжения исследований в этой области для дальнейшего изучения влияния генетики на эффективность варениклина и дальнейшего углубления биологических знаний.

Открытие может помочь врачам подбирать более персонализированные методы лечения для курильщиков, желающих избавиться от вредной привычки.

Ранее ученые выяснили число сигарет, способных нанести вред развитию плода при беременности.

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