Российские ученые нашли способ повысить защиту от кибератак

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали математическую модель, которая автоматизирует процесс оценки угроз информационной безопасности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Информационная безопасность критически важна для предотвращения хакерских атак, утечек данных и кибермошенничества. Однако анализ угроз требует учета множества факторов, таких как аппаратное и программное обеспечение, сетевая инфраструктура и действия пользователей. Это сложная задача даже для опытных специалистов.

В Пермском Политехе предложили систематизировать данные и визуализировать взаимосвязи между различными угрозами. Модель представляет собой граф, где вершины (концепты) обозначают состояния системы (например, наличие уязвимости), а ребра (связи) показывают, как одно состояние влияет на другое.

Система работает следующим образом. Сначала специалист собирает данные о возможных угрозах и факторах, влияющих на безопасность. Затем модель вычисляет вероятность возникновения угроз и их последствий. На основе анализа строится графическая схема, которая наглядно показывает взаимосвязи между угрозами и помогает разработать рекомендации по улучшению защиты.

Ученые планируют развивать проект и создать программу на основе нейронных сетей для реализации модели. Это сделает процесс оценки угроз еще более автоматизированным и точным.

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