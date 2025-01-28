Названо опасное число сигарет, которое может нарушить развитие плода

Для развития табачного синдрома плода достаточно выкуривать пять сигарет в день на протяжении беременности, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«В первом триместре беременности курение особо опасно, так как в это время закладываются все внутренние органы малыша. Поэтому довольно часто формируются различные аномалии развития. Встречаются и пороки, несовместимые с жизнью», — рассказала врач.

Во втором и третьем триместре беременности курение способствует следующим патологическим процессам: снижению темпов минерализации костной ткани, нарушению формирования бронхо-легочной системы, снижению дыхательных движений плода, образования витаминов и белкового обмена, что ведет к гипоплазии (то есть недоразвитию) органов, недостаточной прибавке массы тела ребёнка.

«Каким же может родиться ребенок, подвергшийся такому токсическому влиянию сигаретного дыма? Нередки недоношенность и мертворождение, также есть высокий риск наличия пороков развития различной степени тяжести, недоразвития внутренних органов и их незрелость, беспокойства и нарушений сна, может быть гиперактивность, а также затруднение адаптации к внеутробной жизни. Также повышен риск возникновения синдрома внезапной смерти младенца», — заключила врач.

По ее словам, для того, чтобы организм полностью очистился от токсинов и восстановился до состояния никогда не курившего человека, нельзя курить в течение 1 — 3 лет.

«Все зависит от стажа курильщика, количества сигарет в день, состояния здоровья. Но мало кто планирует беременность за такой долгий срок. Поэтому женщине надо отказаться от курения, как только она задумалась о ребенке. Огромным преимуществом отказа от курения до беременности станет тот факт, что даже если организм матери еще не до конца восстановится от последствий вредной привычки, вредного воздействия токсинов на плод уже не будет», — заключила доктор.

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