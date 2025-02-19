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Ученые разработали пептиды для борьбы с микропластиком

PNAS Nexus: созданы пептиды для поиска, захвата и уничтожения пластиковых частиц
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Global Look Press

Американские ученые из Корнеллского университета нашли пептиды для борьбы с микропластиковым загрязнением. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Микропластик — пластиковые частицы размером менее 5 мм, которые обнаруживаются повсюду: от грудного молока человека до снега в Антарктиде. Их повсеместное распространение представляет серьезную угрозу для экосистем и здоровья человека.

Команда использовала биофизическое моделирование, молекулярную динамику и квантовые вычисления. Для оптимизации процесса специалисты использовали квантовый отжиг и метод обучения с подкреплением, известный как оптимизация проксимальной политики.

Исследование позволило определить пептиды с высоким родством к полиэтилену и полипропилену — основным компонентам микропластика. Эти пептиды могут быть использованы для создания технологий, способных обнаруживать, захватывать и разлагать микропластик. Подход сочетает в себе вычислительные подходы и экспериментальные данные, что делает его мощным инструментом для разработки экологически чистых решений.

«Наша работа открывает новые возможности для создания технологий на основе пептидов, которые помогут бороться с микропластиковым загрязнением», — отметили авторы открытия.

Ученые надеются, что их подход будет использован для создания эффективных инструментов, способных справиться с микропластиком.

Ранее исследователи нашли грибы, уничтожающие микропластик в океане.

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