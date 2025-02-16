Ученые обнаружили грибы, способные разрушать пластик в океане

Пластик остается главным загрязнителем океанов. Однако исследователи из Гавайского университета обнаружили, что морские грибы способны разлагать этот материал. Некоторые из них даже могут ускорять процесс разложения с течением времени. Работа опубликована в журнале Mycologia.

Каждый год в океан попадает около 500 тысяч тонн пластика. Он разлагается на микропластик, загрязняет экосистемы, накапливает токсичные вещества и наносит вред морским животным. Разработка новых методов его уничтожения становится критически важной задачей.

В новой работе ученые изучили коллекцию грибов, собранных с песка, водорослей, кораллов и губок в прибрежных водах Гавайев. Они тестировали их способность разлагать полиуретан – один из распространенных пластиков, используемых в медицинской и промышленной сферах.

Оказалось, что грибы способны не просто «поедать» пластик, но и адаптироваться к процессу, увеличивая свою эффективность. Уже через три месяца некоторые виды стали разрушать пластик на 15% быстрее.

Исследователи намерены изучить, способны ли грибы разрушать другие виды пластика, такие как полиэтилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ), которые еще труднее поддаются биоразложению. Они также стремятся понять, какие молекулярные механизмы задействованы в процессе разложения пластика грибами.

«Мы надеемся, что наши открытия помогут создать новые биотехнологические решения для очистки океанов», – сообщил ведущий автор исследования Ронья Штейнбах.

Ранее ученые выяснили, для чего танцуют черепахи.