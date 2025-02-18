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Найдены клетки мозга, помогающие понимать чувства других

Science Advances: особые нейроны гиппокампа и лобной коры отвечают за эмпатию
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Ученые из Медицинского института радиологии Маллинкродта при Вашингтонском университете обнаружили в медиальной височной доле (гиппокампе) и медиальной лобной коре особую популяцию нейронов, помогающих почувствовать и понимать эмоции других людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В исследовании приняли участие пациенты, прошедшие операцию на мозге. В ходе эксперимента добровольцам показывали фотографии людей с разной мимикой или жестикуляцией. Целью ученых было определить области мозга, которые помогают преобразовывать элементы невербального общения в представления об эмоциях, мыслях и намерениях других людей.

Результаты показали, что за эмпатию отвечают особые нейроны медиальной лобной коры и гиппокампа. Исследователи выяснили, что обе области мозга участвуют в восприятии социальных сигналов, но по-разному. Лобная кора обрабатывает информацию в целом, в то время как височная доля регистрирует определенные паттерны, связанные с выводом о том, как и почему окружающие люди реагируют определенным образом.

Ученые отметили, что выявление конкретных нейронов, участвующих в социальном мышлении, может пролить свет на нарушения нервной регуляции, связанные с аутизмом, шизофренией и болезнью Паркинсона.

Ранее у «гормона любви» окситоцина нашли неизвестные функции.

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