У «гормона любви» окситоцина нашли неизвестные функции

BrainMed: окситоцин может стать лекарством от шизофрении и аутизма

Немецкие ученые из Регенсбургского университета обнаружили ранее неизвестные свойства у окситоцина — пептидного гормона, связанного с чувством доверия, привязанности и эмпатии. За счет этих качеств окситоцин иногда называют «гормоном любви». Исследование опубликовано в научном журнале Brain Medicine (BrainMed).

По словам автора работы, профессора Инги Нойманн, в ходе экспериментов ее команде удалось разработать модель социального страха на условных рефлексах.

Тесты на мышах показали, как хронический стресс и ранний жизненный опыт влияют на модели социального поведения грызунов.

Затем специалисты сосредоточились на окситоциновой системе мозга и ее использовании для терапии таких состояний, как депрессия, тревожные расстройства и аутизм.

Это расширило научное понимание работы окситоцина как нейропептида, выведя его за рамки представлений о «гормоне любви».

Результаты показали, что в будущем окситоцин потенциально можно будет использовать для помощи пациентам, страдающим от социальной тревожности, аутизма и даже шизофрении.

Профессор Нойманн отметила, что для решения этих задач предстоит преодолеть ряд преград, в частности, оптимизировав доставку терапии на основе окситоцина в мозг больного.

Ранее ученые выяснили, как мозг человека реагирует на разные виды любви.