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Жара стала на 20% опаснее для жизни из-за потепления, выяснили ученые

ERC: городская среда увеличивает риск летального исхода при тепловых волнах
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Depositphotos

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что смертность из-за аномальной жары увеличилась на 20% по мере изменения климата. Особо уязвимыми оказались жители городов. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research: Climate (ERC).

Команда проанализировала данные о температуре и смертности за 20 лет, используя Индекс уязвимости к волнам тепла. Оказалось, что горожане с низким доходом, низким уровнем образования и ограниченным доступом к медицинским услугам подвергаются максимальному риску.

«Эффект острова тепла» в городах, где дороги и здания поглощают тепло, усугубляет ситуацию. Даже при слабых волнах тепла в столицах Австралии наблюдался рост смертности.

Ученые также изучили последствия аномальной жары в Виктории в 2009 году. Тогда за пять дней жара унесла 374 жизни. По оценкам, изменение климата увеличило смертность на 20%.

Исследователи призывают власти использовать Индекс уязвимости для планирования мер по снижению рисков. Это может помочь в подготовке инфраструктуры и медицинских служб к экстремальным температурам.

Ранее стало известно, что жара будет уносить миллионы жизней в Европе к 2100 году.

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