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Кишечные бактерии превратили в источники лекарств от ожирения и воспаления

NatBiotech: кишечные микробы перепрограммировали для создания лечебных белков
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Sigrid Gombert/Global Look Press

Американские биологи из Университета Рокфеллера разработали передовой метод доставки лекарств с помощью кишечных бактерий и вирусов-бактериофагов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Biotechnology (NatBiotech).

Команда создала специальные бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии. Эти фаги перепрограммируют кишечные бактерии, заставляя их производить целевые белки, которые могут бороться с заболеваниями. Когда бактерии разрушаются, они высвобождают терапевтические вещества прямо в нижние отделы кишечника, где это необходимо.

«Мы превратили бактерии в микроскопических фармацевтов, которые работают внутри организма», — объяснили специалисты.

Исследователи успешно протестировали метод на мышах. В одном эксперименте фаги заставили бактерии вырабатывать белок, который уменьшал воспаление, связанное с воспалительным заболеванием кишечника. В другом случае бактерии производили белок, вызывающий чувство сытости, что помогло снизить ожирение у мышей, питавшихся высококалорийной диетой.

Однако доставка лекарств в кишечник — это только половина задачи. Следующий шаг — обеспечить всасывание терапевтических белков в кровоток.

«Мы уже доставляем лекарства в нужное место, но теперь нужно «позвонить в дверной звонок», чтобы они попали в организм», — отметили исследователи.

Ранее ученые назвали заболевание кишечника, удваивающее риск развития импотенции.

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