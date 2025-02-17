Российские ученые установили, как меняется работа мозга при ПТСР

После травмирующего события, вследствие которого развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), работа в системах мозга нарушается, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией психофизиологии эмоций российского Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Цикунов.

Ученые создали модель развития ПТСР у крыс. Они смоделировали гибель партнера, с которым другие крысы вместе жили, от действий питона. Такая психическая травма у крыс вызывает длительно сохраняющиеся нарушения поведения — заторможенность двигательной активности, периодически чередующуюся со вспышками ажитации, снижение исследовательской деятельности, проявления «поведенческого отчаяния», возрастание тревожности и реакций страха, появление паттернов патологической агрессии, нарушение целостности структуры поведения. Эти отклонения в поведении рассматриваются как симптомы ПТСР, которые отмечаются и у людей.

«Мы установили, что у животных возникает дисбаланс активности многих систем в работе мозга, в том числе дофаминовой и серотониновой. В мозге крыс обнаружено увеличение окисления липидов биологических мембран клеток в гиппокампе и коре больших полушарий. Эти данные отражают усиление образования свободных радикалов и развитие оксидативного стресса, что может оказывать повреждающее действие на мембраны клеток», – рассказал профессор.

Переживание однократной травмы, вызванной реальной угрозой жизни, приводит к длительно сохраняющимся структурным и функциональным нарушениям в головном мозге.

«После острой психической травмы определяется большое число гибнущих нервных клеток в гиппокампе, гипоталамусе и коре больших полушарий. Нейромедиаторные системы могут оказывать повреждающее воздействие на организм. Мы рассмотрели целый ряд эффектов, которые сохраняются и даже усиливаются со временем», – заметил Цикунов.

Сейчас ученые ведут исследования, чтобы понять механизм возникновения этих аномалий в работе мозга и найти способы повлиять на этот процесс, разрабатывая подходы к лечению ПТСР.

Подробнее о том, что такое ПТСР, когда оно возникает, как его лечат и как меняется работа мозга у людей с этой проблемой – в интервью Цикунова «Газете.Ru».

Ранее был назван первый маршрут аэротакси в России.