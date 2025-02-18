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Лучшими в боях на дронах показали себя донецкие студенты училищ МВД

Студенты училищ МВД в ДНР показали лучшие результаты в боях на дронах
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Denes Meszaros/Shutterstock/FOTODOM

Во всероссийском состязании по пилотированию дронов и участию на них в боевых действиях в виртуальной среде лучше всего себя показали в ДНР. Всего в конкурсе приняли участие 352 студента военных и технических училищ из 29 регионов страны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

По условиям состязаний, соперники должны были представлять противоборствующие команды и выполнять боевые миссии, создавая помехи друг другу. Задачи необходимо было реализовать на специальной площадке, оснащенной системой навигации и интеллектуальной системой управления транспортно-логистическими потоками, имитирующей город.

Управление дронами осуществляется в удаленном формате: с помощью специального программного обеспечения команды подключаются к управлению беспилотниками прямо из своих регионов. Жюри и технический персонал, обеспечивающий работоспособность систем и видеотрансляцию мероприятия, располагается в Москве на площадке полигона «Кибердром» ФЦ БАС.

По итогам проведения серии игр в турнире «Полигон77. МВД» победу одержала команда «Донецкие курсанты» Донецкого Филиала Волгоградской академии МВД России (ДНР).

Победителей наградили лицензиями на компьютерный симулятор полетов, разработанные ООО «Геоскан», и пультами управления для команды. Кроме этого результаты команд будут зачтены в одноименном треке этапа «Зарница» Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности.

Ранее оценка магнитуды Алтайского землетрясения оказалась завышена.

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