Оценка магнитуды Алтайского землетрясения оказалась завышена

Землетрясение в Алтае, магнитуда которого первоначально была оценена в 6,4, на самом деле было не таким сильным. Уточненное значение магнитуды оказалось равным 5,7, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН, доктор физико-математических наук Алексей Дмитриевич Завьялов.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай в утренние часы 15 февраля произошло землетрясение с магнитудой 6,4, очаг которого находился на глубин 10 км. Его эпицентр располагался в 2 км к северо-востоку от населённого пункта Бельтир в Кош-Агачском районе. В этом селе проживает около 8 тысяч человек, пострадавших нет. Однако в результате землетрясения незначительные повреждения получила одна из школ региона.

«Данные о том, что магнитуда землетрясения составляла 6,4, дал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Федеральное агентство, то есть сама геофизическая служба российской академии наук дала уточненную оценку в 5,7. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр тоже оценил силу толчков в 5,7. Такие же данные дали и в Национальном центре информации о землетрясениях, который располагается в США. Поэтому вполне возможно, что коллеги из Алтае-Саянский филиала завысили магнитуду. Хотя, возможно и, что разные сейсмологические агентства использовали для оценки силы землетрясения разные типы магнитуд. Такая ситуация вполне допустима», – рассказал специалист.

Прогнозировать последующие толчки, по словам Завьялова, сложно.

«Чтобы дать какие-то прогнозы, мы должны располагать данными о том, возникли ли афтершоки (повторные толчки), сколько их, какой они силы. Данных об этом у нас нет, поэтому строить какие-то предположения о дальнейшем развитии событий мы не можем. Но стоит отметить, что Алтай – сейсмоактивный регион, и землетрясения для него, в том числе и такие, достаточно сильные, – норма», – заключил специалист.

Ранее стало известно, что в течение пяти-десяти лет появятся VR-очки по типу солнцезащитных.