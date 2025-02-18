Ученые выяснили, как рак поджелудочной «взламывает» нервную систему

Ученые из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Гейдельбергского института технологий стволовых клеток и экспериментальной медицины (HI-STEM) обнаружили, что рак поджелудочной железы использует связи с нервной системой для своего роста и выживания. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Используя новый метод молекулярного исследования, ученые проанализировали взаимодействия нервных клеток и раковых тканей у мышей. Выяснилось, что нервы в опухоли поджелудочной железы активируют специфические молекулярные процессы, влияя на активность генов в раковых клетках и фибробластах опухоли, что способствует росту и подавлению иммунной активности.

Дальнейшие эксперименты показали, что даже после удаления первичной опухоли нервная система опухоли сохраняла свои свойства, стимулирующие развитие рака. Когда исследователи реимплантировали раковые клетки в организм животных, которые перенесли операцию, вторичные опухоли значительно увеличивались в размере.

Блокирование симпатических нервных связей с поджелудочной железой с помощью хирургического вмешательства или нейротоксинов значительно снижало рост опухоли и уменьшало активность генов, способствующих ее росту. Это также активировало провоспалительные гены.

По мнению ученых, результаты их исследования открывают новые перспективы для разработки методов лечения рака поджелудочной железы с учетом влияния нервной системы на опухолевый рост. Регуляция работы нервной системы может улучшить результаты терапии рака, особенно при использовании ингибиторов контрольных точек, которые активируют иммунную систему.

Ранее ученые раскрыли, как раковые клетки «сбегают» из опухоли.