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Ученые раскрыли, как раковые клетки «сбегают» из опухоли

NatComms: опухоли распространяют раковые клетки через внеклеточный матрикс
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Лондонского университета королевы Марии и Института исследования рака выяснили, как раковые клетки распространяются по организму с помощью структуры внеклеточного матрикса (ВКМ). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

ВКМ представляет собой каркас раковой опухоли, играющий ключевую роль в ее удержании.

Команда выяснила, что на границе новообразования волокна ВКМ становятся плотнее и направляются наружу, создавая «дорожки» для раковых клеток. Клетки в этой области также меняют форму, становясь более округлыми и агрессивными, что облегчает их миграцию.

Исследователи выявили, что клетки на границе опухоли имеют больше генов, связанных с миграцией, изменением формы и воспалением. Эти гены делают клетки более устойчивыми и способными выживать в других частях тела.

Также было обнаружено увеличение экспрессии генов ферментов, таких как лизилоксидаза (LOX), которые разрушают ВКМ, помогая раковым клеткам «сбежать».

Ученые полагают, что воздействие на структуру ВКМ и гены, управляющие изменениями клеток, может остановить распространение рака. Препараты, нацеленные на LOX, уже проходят клинические испытания и могут стать ключом к предотвращению метастазов.

Ранее стало известно, что риск заболевания раком можно определить еще до рождения человека.

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