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Названа пища, защищающая кишечник во время приема антибиотиков

MedicalXpress: бананы, творог и лук защитят кишечник во время приема антибиотиков
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Nino Bautz/Shutterstock/FOTODOM

По мнению диетологов Лори Райта и Терезы Джентиле (США), во время приема антибиотиков необходимо потреблять пищу с полезными бактериями — йогурт, квашеную капусту и творог. Также не стоит забывать о продуктах с витамином К, дефицит которого может возникнуть во время лечения. Рекомендации экспертов приводит издание MedicalXpress.

По словам доктора Райт, врачи часто назначают антибиотики для борьбы с бактериальными инфекциями, такими как коклюш или ангина. Тем не менее, такие препараты способны негативно воздействовать и на полезные микроорганизмы, населяющие кишечник. Это может иметь неприятные последствия, в том числе расстройство желудка, тошноту или диарею.

Для защиты кишечника необходимо потреблять ферментированные и кисломолочные продукты, в которых много натуральных полезных бактерий — йогурт, творог, квашеную капусту, кимчи и чайный гриб. Также для восстановления микробного баланса подойдут бананы, чеснок, лук, яблоки и фасоль.

Эксперты отметили, что особое внимание нужно уделить включению в рацион продуктов с высоким содержанием витамина К. Дело в том, что антибиотики могут уничтожать бактерии, которые его вырабатывают. Активное потребление зеленых листовых овощей, таких как шпинат, листовая капуста и горчица, поможет восполнить запасы витамина К.

Ранее стало известно, от какого типа рака защищает йогурт.

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