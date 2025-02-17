Риск заболеть раком определяется еще до рождения человека, выяснили ученые

Ученые из Института Ван Анделя в США выяснили, что вероятность развития рака может закладываться еще в утробе матери. Исследование, опубликованное в Nature Cancer, показало, что процессы, происходящие во время внутриутробного развития, могут как повышать, так и снижать риск онкологических заболеваний.

В центре внимания оказался белок TRIM28, который влияет на активность генов, не изменяя саму ДНК. В ходе экспериментов на генетически идентичных мышах ученые обнаружили два генетических состояния, одно из которых повышало риск рака, а другое, напротив, снижало. Интересно, что у мышей из группы с низким риском чаще развивались лейкемия и лимфома, тогда как у их сородичей с повышенным риском наблюдались опухоли легких и простаты.

Хотя исследование проводилось на животных, его результаты могут пересмотреть представления о природе онкологических заболеваний. До сих пор рак считался следствием мутаций или внешних факторов вроде курения и загрязнения окружающей среды. Однако теперь становится ясно, что развитие в утробе также играет ключевую роль.

Ведущий автор исследования Илария Панцери отмечает, что люди часто воспринимают рак как череду несчастливых случайностей, однако «неудача» не может быть мишенью для лечения. Генетические процессы, напротив, поддаются контролю, что открывает новые перспективы для диагностики и профилактики рака. Хотя работа пока находится на ранней стадии, понимание этих механизмов может привести к появлению новых методов борьбы с заболеванием.

Ранее ученые открыли биомаркер, предсказывающий агрессивность рака.