Ученые научили ИИ бегло читать мысли человека

Американские ученые из Техасского университета в Остине представили новый алгоритм для так называемого мозгового декодера, который использует искусственный интеллект (ИИ) для преобразования мыслей в текст. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Декодер анализирует активность мозга с помощью функциональной МРТ и переводит ее в текст. Ранние версии требовали многочасового обучения на данных конкретного человека, что ограничивало их применение.

Новый алгоритм позволяет адаптировать декодер для другого человека всего за 70 минут, используя данные из просмотра фильмов или прослушивания аудио.

Ученые сопоставили реакции мозга разных людей на одни и те же истории, что позволило перенести декодер с одного человека на другого.

Декодер предсказывает слова, связанные по смыслу с исходными мыслями.

Например, фраза «Я официантка в кафе-мороженом» была интерпретирована как «Я была на работе, которую считала скучной».

Алгоритм работает даже с данными, полученными при просмотре немых фильмов, что открывает новые возможности для людей с афазией — расстройством, затрудняющим общение.

Следующий шаг — тестирование технологии на людях с афазией и создание интерфейса, который поможет им выражать свои мысли.

Ранее ученые выяснили, что когнитивные способности нейросетей снижаются по мере их устаревания.