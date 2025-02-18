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Названы лучшие «архитекторы» природных ландшафтов среди животных

PNAS: животные ежегодно тратят на преобразование Земли 76 тыс.
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Shutterstock

Британские ученые из Лондонского университета королевы Марии доказали, что животные играют ключевую роль в формировании ландшафтов Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда обнаружила 603 вида, рода или семейства фауны, которые активно изменяют поверхность планеты. Оказалось, что в совокупности животные ежегодно выделяют не менее 76 тыс. гигаджоулей (ГДж) энергии на формирование поверхности Земли. Этот объем сопоставим с воздействием сотен тысяч наводнений экстремальной силы.

По словам ученых, природа обладает широким разнообразием «инженеров» — от муравьев до лососей.

Например, термиты в Бразилии строят курганы на площади в тысячи квадратных километров. Нерест лосося перемещает огромные объемы воды, меняя русла рек. Бобры создают водно-болотные угодья, а муравьи изменяют структуру почвы.

Также выяснилось, что почти 30% выявленных видов находятся под угрозой исчезновения. Их потеря может привести к прекращению важных геоморфологических процессов, что повлияет на экосистемы и ландшафты.

Ранее ученых впечатлил вклад бобров в борьбу с лесными пожарами и засухами.

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