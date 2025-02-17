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Врач рассказал, почему опасно терпеть боль при месячных

Conversation: частая боль при месячных может нарушить работу нервной системы
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Depositphotos

Повторяющиеся сильные боли во время менструации и овуляции могут привести к развитию хронической тазовой боли. Так происходит из-за центральной сенсибилизации — явления, при котором мозг становится более чувствительным к боли и другим сенсорным раздражителям. Об этом изданию The Conversation рассказала Соня Р. Гровер, профессор гинекологии Мельбурнского университета.

Процесс менструального кровотечения сопровождается воспалением, которое может вызывать тошноту, рвоту, диарею, головные боли, ломоту, тазовые боли, головокружение, предобморочное состояние, а также стимулировать болевые рецепторы. У многих женщин также возникает боль при выходе яйцеклетки из яичника во время овуляции.

По словам Гровер, многие женщины предпочитают не обращаться к врачу и терпеть сильную боль или дискомфорт, связанные с менструальным циклом. Однако такая привычка может усугубить проблемы со здоровьем. Специалист отметила, что острая боль может «перетечь» в хроническую.

По-видимому, так происходит из-за процесса, известного как центральная сенсибилизация. Это физиологическое явление, вызванное нарушением регуляции нейронов и повышенной возбудимостью центральной нервной системы. Это приводит к повышенной чувствительности к болевым и безболезненным раздражителям, что значительно ухудшает качество жизни.

Ранее ученые выяснили, что депрессия и боли при месячных взаимосвязаны.

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