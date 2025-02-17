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В течение пяти-десяти лет появятся VR-очки по типу солнцезащитных

Глава Black VR Иванов: за 5-10 лет появятся VR-очки, похожие на обычные солнцезащитные
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Vladimir Mulder/Shutterstock/FOTODOM

Будущее VR-технологий (VR – виртуальная реальность) стоит за VR-очками, которые будет не отличить от обычных очков, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор компании Black VR Павел Иванов.

«Я думаю, что будущее за VR-очками, которые будут выглядеть как обычные солнцезащитные. Люди не будут понимать, что это какие-то специальные очки. В них будет внедрен искусственный интеллект. Помощник будет прокладывать маршрут, рассказывать про достопримечательности в незнакомом городе, отвечать на вопросы прямо на экране», — объяснил Иванов.

По его словам, российские разработки в этой области не хуже иностранных.

«Я специально поехал в мае в том году в Китай на самую большую выставку по VR, чтобы понять, отстаем ли мы с нашими технологиями. У нас крутая картинка точно. И с точки зрения разработки мы на высоте. То есть на выставке я не увидел никакого «вау». Но понятно, что американцы пока впереди планеты всей. И даже если брать вообще количество шлемов виртуальной реальности, которые в мире используются, то на 170 млн проданных шлемов — 70 млн купили американцы», – рассказал Иванов.

Но несмотря на это, в России не нужно создавать свою виртуальную вселенную по примеру Meta (признана в России экстремистской и запрещена), считает Павел Иванов.

«Не думаю, что в этом есть смысл. Достаточно нескольких локаций, VR-комнат, чтобы общаться, взаимодействовать с предметами. А вселенная, думаю, — это лишнее. Вот российский VR-шлем было бы неплохо сделать», – заключил эксперт.

Ранее генеральный директор Black VR Павел Иванов рассказал «Газете.Ru» о достижениях российских разработчиков в этой сфере.

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