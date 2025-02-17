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Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли

Из-за аномального роста вращения Земли из мирового времени вычтут секунду
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Ученые смогут вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

Он прокомментировал заявление сотрудника ВНИИФТРИ Виталия Пальчикова о том, что скорость вращения Земли последние годы растет очень быстро и, чтобы компенсировать этот эффект, к 2029 году необходимо будет вычесть одну секунду.

По словам Донченко, техническая задача добавления или вычитания секунды уже давно не вызывает проблем. Он уточнил, что Земля регулярно то замедляется, то ускоряется, и в настоящий момент находится в режиме ускорения. Однако ученые не знают, почему так происходит. Одна из возможных причин — потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды, рассказал гендиректор ВНИИФТРИ.

Сейчас Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри нее. Причем это может происходить не из-за выбросов и вряд ли является предвестником серьезного катаклизма, добавил Донченко.

Ранее ученые предложили способ ускорения космических путешествий почти в 2000 раз.

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