Стало известно, почему нам сложно расставаться со старыми вещами

Ученые выяснили, что склонность к накоплению вещей может быть связана не только со страхом утраты, но и с ценностями человека. Об этом сообщает портал The Conversation.

Традиционно считалось, что главная причина трудностей с избавлением от вещей — стресс при принятии решений. Однако новые исследования показывают, что у пожилых людей эмоции при выбросе старых вещей могут быть даже положительными. Более того, многие из них сохраняют предметы не из-за страха потерять что-то важное, а из-за альтруистических убеждений. Они хотят передать вещи в «хорошие руки» или чувствуют ответственность за них.

Подход, основанный на ценностях, помогает легче расставаться с ненужными вещами. Исследование показало, что люди лучше справляются с уборкой, если начинают с осознания своих приоритетов. Например, если для человека важны семейные традиции, он, скорее всего, сохранит кулинарную книгу, переданную по наследству. А если в основе его ценностей лежат практичность и польза, он предпочтет отдать ее тому, кому она действительно пригодится.

Авторы исследования предлагают сосредоточиться не на том, почему человек хочет оставить предмет, а на том, как его избавление поможет приблизиться к личным целям. Такой подход не только помогает создать уютное пространство, но и делает процесс избавления от ненужного более осознанным и комфортным.

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