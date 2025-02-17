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Назван простой способ снизить риск инсульта

Medscapе: использование зубной нити снижает риск ишемического инсульта
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Shutterstock

Регулярное использование зубной нити может существенно снизить риск ишемического инсульта. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Колумбийского университета. Их исследование было представлено на Международной конференции по вопросам инсульта 2025 года и опубликовано на портале Medscape.

Анализ данных показал, что использование зубной нити снижает риск ишемического инсульта на 21%. Особенно заметным (на 44%) стало снижение вероятности кардиоэмболического инсульта, который возникает при закупорке церебральной артерии тромбом, который образовался в сердце. Также исследователи обнаружили, что у лиц, которые регулярно пользуются зубной нитью, на 12% реже встречается фибрилляция предсердий.

Ученые подчеркнули, что обнаруженная корреляция сохраняется независимо от частоты чистки зубов или посещения стоматолога, и объяснили эффект зубной нити снижением воспалительных процессов в полости рта. Воспаление, как выяснили исследователи, связано с увеличением жесткости сосудов, а также с развитием атеросклероза, инфарктов и инсультов.

Также исследователи добавили, что использование зубной нити не повлияло на частоту тромботических и лакунарных инсультов. При тромботическом инсульте сгусток крови (тромб) может сформироваться в одной из артерий, снабжающих мозг кровью. Лакунарный инсульт — это вид заболевания, в ходе которого в глубинных отделах головного мозга возникает патологическая полость (лакуна) из-за повреждения мелких сосудов.

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